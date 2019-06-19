Son Dakika Haberleri: Erdoğdu'dan Moody's kararı değerlendirmesi
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Erdoğdu'dan Moody's kararı değerlendirmesi

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Türkiye'de artık geldiğimiz noktada yapılması gereken boşu boşuna yararsız paketler açarak çok değerli zamanları heba etmek değil, gerçekten ekonomideki eksikleri, zaafları anlayarak kapsamlı bir model oluşturmak ve bunu uygulamaya koymak olmalıdır" dedi.

Erdoğdu'dan Moody's kararı değerlendirmesi , System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, " Türkiye'de artık geldiğimiz noktada yapılması gereken boşu boşuna yararsız paketler açarak çok değerli zamanları heba etmek değil, gerçekten ekonomideki eksikleri, zaafları anlayarak kapsamlı bir model oluşturmak ve bunu uygulamaya koymak olmalıdır" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:58 
Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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