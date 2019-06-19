Erdoğdu'dan Moody's kararı değerlendirmesi
1 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Türkiye'de artık geldiğimiz noktada yapılması gereken boşu boşuna yararsız paketler açarak çok değerli zamanları heba etmek değil, gerçekten ekonomideki eksikleri, zaafları anlayarak kapsamlı bir model oluşturmak ve bunu uygulamaya koymak olmalıdır" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:58
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, " Türkiye
'de artık geldiğimiz noktada yapılması gereken boşu boşuna yararsız paketler açarak çok değerli zamanları heba etmek değil, gerçekten ekonomideki eksikleri, zaafları anlayarak kapsamlı bir model oluşturmak ve bunu uygulamaya koymak olmalıdır" dedi.
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