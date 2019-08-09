Son Dakika Haberleri: Erdoğdu'nun yeğeninin özel kalem müdürlüğüne getirilmesi
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Erdoğdu'nun yeğeninin özel kalem müdürlüğüne getirilmesi

1 saat önce

Antalya'nın Konyaaltı İlçe Belediye Başkanı Semih Esen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun yeğeninin özel kalem müdürlüğüne getirilmesi ilişkin, "Onur Alptekin, Aykut Erdoğdu'nun yeğeni olduğu için değil, liyakati, tecrübesi olduğu için özel kalem müdürümdür.

Erdoğdu'nun yeğeninin özel kalem müdürlüğüne getirilmesi, System.String[]
Antalya'nın Konyaaltı İlçe Belediye Başkanı Semih Esen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun yeğeninin özel kalem müdürlüğüne getirilmesi ilişkin, "Onur Alptekin, Aykut Erdoğdu'nun yeğeni olduğu için değil, liyakati, tecrübesi olduğu için özel kalem müdürümdür. İşe alınmasında, Aykut Erdoğdu'nun hiçbir talebi veya telkini olmadı" dedi.
Esen, yaptığı açıklamada, özel kalem müdürlüğüne getirdiği CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun yeğeni Onur Alptekin'in yıllardır çalıştığını söyledi.
Birinin akrabası olduğu için değil, göreve uygun olduğu için Alptekin'i göreve getirdiğini savunan Esen, şunları kaydetti:
"Aykut Erdoğdu'nun, Onur'u almamla ilgili hiçbir talebi olmadı. Yani tamamen tesadüfen benim sevdiğim dürüstlüğüne, çalışkanlığına, liyakatına güvendiğim bir arkadaşım. Kendi tercihimle yönetime getirdim. Onur Alptekin, Aykut Erdoğdu'nun yeğeni olduğu için değil, liyakatı, tecrübesi olduğu için özel kalem müdürümdür. İşe alınmasında, Aykut Erdoğdu'nun hiçbir talebi veya telkini olmadı."
Cumhuriyet Halk Partisi, Aykut Erdoğdu, Konyaaltı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:58 Kaynak: AA
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