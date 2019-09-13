Son Dakika Haberleri: Erdoğdu: Yılın ilk sekiz ayı 12 milyar dolar faiz ödemişiz
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Erdoğdu: Yılın ilk sekiz ayı 12 milyar dolar faiz ödemişiz

2 saat önce

Erdoğdu, "Hükümetin faiz ödemelerinin yılın ilk 8 ayı esas alındığında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,4 puan kadar artmış.

Erdoğdu: Yılın ilk sekiz ayı 12 milyar dolar faiz ödemişiz, System.String[]

Erdoğdu, "Hükümetin faiz ödemelerinin yılın ilk 8 ayı esas alındığında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,4 puan kadar artmış. Dolarla ifade etmek gerekirse 5,66'lık kurdan yılın ilk sekiz ayı 12 milyar dolar faiz ödemişiz. Bu, günlük olarak 50 milyon dolara denk geliyor." dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:00 
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