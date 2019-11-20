Ereğli 50 bin çiçekle süsleniyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 50 bin mevsimlik çiçeği ilçedeki parklar, refüjler, kavşaklar ve yol kenarlarına ekti.



Ereğli Belediyesi 20 bin menekşe, 30 bin lale soğanı olmak üzere 50 bin mevsim çiçeğini yol kenarlarına, park ve refüjlere ekerek kış aylarında bile ilçede bahar görüntüsü oluşmasını sağlıyor. Huzurun ve yeşilin şehri Ereğli gayesiyle var gücüyle çalışan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatlarıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan park, bahçe ve yeşil alanların bakımını yaparken; yol kenarlarına, parklara, refüjlere ve kavşaklara da kışlık çiçek ekimi yaparak Ereğli'yi estetik bir görünüme kavuşturuyor.



"Her mevsim tazelenen bir şehir görüntüsü"



Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve bitki dikimi çalışmalarının ilçedeki tüm parklarda, yeşil alanlarda, kaldırımlarda, refüjler ve kavşaklarda devam edeceğini ifade eden Başkan Hüseyin Oprukçu, "Gelecek yüz yıllara daha yaşanabilir bir Ereğli bırakmak gayesi ile Ereğli'nin refahın ve huzurun şehri olması adına var gücümüzle çalışırken şehrin estetik olarak da görüntüsünün her mevsim tazelenmesini önemsiyoruz" dedi. - KONYA