Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (2) - Son Dakika
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Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (2)

11.04.2022 21:25
Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (2)

'OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADI'İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

'OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADI'

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kaydedildi.

'EKİPLERİMİZ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Ferhat EKİNCİ/ANKARA, -


Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (2)
Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (2)
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İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Ereğli, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (2) - Son Dakika
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