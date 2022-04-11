ZONGULDAK EREĞLİ AÇIKLARINDA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ - Son Dakika

Karadeniz Ereğli'nin 89.23 kilometre açıklarında saat 20.38'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sırasında Zonguldak'ta evlerdeki eşyalar sallandı. Sarsıntı ile birlikte endişeye kapılan bazı vatandaşlar kısa süre dışarıda kaldıktan sonra evlerine döndü. Zonguldak'ta oturan Necmi Akgün (55), "Hafif bir sallanma hissettik. Araç içersinde ve yürüyenler hissetmemiş olabilir. Duranlar, sabit yerde duranlar ve oturanlar hissettiler." dedi.

BARTIN'DA DEPREM HİSSEDİLDİ

Bartın'da da deprem hafif şekilde hissedildi. Birçok vatandaş yakınlarını arayarak deprem hissedip hissetmediklerini sordu. Kerem Acar, "Depremi evde hissetik. Hafif olduğu için panik yapmadık. Havada yağmurlu olduğu için dışarıya çıkmadık. Yakınlarımızı arayarak herhagi birşey olup olmadığı sorduk." diye konuştu.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra ilçesi sahillerindeki vatandaşlar da depremi hissettiklerini belirtti. Marmara depremini yaşan bazı kişiler ise endişe yaşadıklarını ifade etti. (DHA)