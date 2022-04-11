Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (4) - Son Dakika
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Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (4)

11.04.2022 21:49
Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (4)

BARTIN VALİLİĞİ: BARTIN'DA HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOKTURKaradeniz Ereğli açıklarnıda meydana gelen depremin ardından Bartın Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı.

BARTIN VALİLİĞİ: BARTIN'DA HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOKTUR

Karadeniz Ereğli açıklarnıda meydana gelen depremin ardından Bartın Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklama, "Karadeniz Ereğli açıklarında meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonucunda birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yoktur. Konu titizlikle takip edilmektedir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.


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Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (3) Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (3) Bakan Kurum: 'Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakan Kurum: 'Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bartın Valiliği, Karadeniz, Bartın, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (4) - Son Dakika
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