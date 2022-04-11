Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (5) - Son Dakika
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Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (5)

11.04.2022 22:01
Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (5)

BAKAN KOCA: EN KÜÇÜK DEPREM BİLE BÜYÜK BİR ENDİŞESağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 20.38'de, Zonguldak Ereğli'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

BAKAN KOCA: EN KÜÇÜK DEPREM BİLE BÜYÜK BİR ENDİŞE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 20.38'de, Zonguldak Ereğli'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu an itibariyle, gerek kurduğumuz iletişimde, gerek sahadaki çalışmamızda üzücü bir sonuca rastlanmadı. Hissedilen en küçük deprem bile büyük bir endişe. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.


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Fahrettin Koca, Zonguldak, Twitter, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (5) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (5) - Son Dakika
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