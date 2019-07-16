Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a ziyaret
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Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a ziyaret

10 saat önce

Türk Kızılay'ı Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri, Ereğli Belediye Başkanı Hail Posbıyık'ı ziyaret etti.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a ziyaret, System.String[]
Türk Kızılay'ı Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri, Ereğli Belediye Başkanı Hail Posbıyık'ı ziyaret etti.
Ciğer, ziyarette, yeni belirlenen yönetim kurulunun çalışmalarına başladığını belirterek, yapılması hedeflenen çalışmalarla ilgili Posbıyık'a bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Posbıyık da Ciğer ve yönetimine başarı temennisinde bulundu.
Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:39 Kaynak: AA
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