Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a ziyaret
10 saat önce
Türk Kızılay'ı Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri, Ereğli Belediye Başkanı Hail Posbıyık'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:39 Kaynak: AA
Türk Kızılay
'ı Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri, Ereğli Belediye
Başkanı Hail Posbıyık'ı ziyaret etti.
Ciğer, ziyarette, yeni belirlenen yönetim kurulunun çalışmalarına başladığını belirterek, yapılması hedeflenen çalışmalarla ilgili Posbıyık'a bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Posbıyık da Ciğer ve yönetimine başarı temennisinde bulundu.
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