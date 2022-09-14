Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika
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Ereğli'den kısa kısa

14.09.2022 13:36
Ereğli'den kısa kısa

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Akarca Mahallesi'nde sokak iyileştirme çalışmalarını inceledi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Akarca Mahallesi'nde sokak iyileştirme çalışmalarını inceledi.

İlçenin tarihi alanlarından biri olan bölgede, 2012'de Ankara'da 87 yaşında vefat eden ressam Osman Zeki Oral'ın evinin de yer aldığını belirten Posbıyık, sokak düzenlemesiyle tarihi güzellikleri ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Kent Müzesi'nin de bulunduğu alanın turistlerin ilgisini çekeceğini anlatan Posbıyık, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Ereğli TSO'da seçimler 1 Ekim'de yapılacak

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) meclis komite ve meclis üyeliği seçimlerinin 1 Ekim'de gerçekleştirileceği açıklandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, meclis komite ve meclis üyeliği seçimlerinin, 1 Ekim Cumartesi günü 09.00-17.00 saatlerinde Ereğli Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Halil Posbıyık, Zeki Oral, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

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