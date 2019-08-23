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Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'dan inceleme

50 dakika önce

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye ve ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yaptırılan içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'dan inceleme, System.String[]

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye ve ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yaptırılan içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Posbıyık, CHP ve AK Partili Belediye meclis üyeleri ile belediye başkan yardımcılarının da katıldığı incelemelerde tesisten ilçe halkına sağlıklı su dağıtımının yapıldığını söyledi.

DSİ ile 2013'te imzalanan protokol sonrası tesisin geçen yıl hizmete girdiğini anlatan Posbıyık, şöyle konuştu:

"Tesis gelecek 50 yıl ve 350 bin nüfus planlanarak yapıldı. 70 bin metre küp içme ve kullanma suyunu 12 ayrı işlemden geçerek halkımıza ulaştırıyoruz. Buradaki teknik ekipte kimyagerler de bu suların çok rahatlıkla içilebileceği, bu arıtılan suyun diğer satılan sulardan daha nitelikli olduğunu ısrarla anlatıyorlar. Biz de halkımızın çekinmeden gönül rahatlığıyla musluklarından sularını içebilecekleri tavsiyesinde bulunabiliriz."

Halil Posbıyık ve beraberindekilere tesis ile ilgili Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından brifing verildi.

Devlet Su İşleri, Ereğli Belediye, Halil Posbıyık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:44 Kaynak: AA
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