Ereğli Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ereğli Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısı, Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi nikah salonunda düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Siyasi parti ilçe başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Posbıyık, ilçe genelinde cami sayısının yeterli olduğunu ancak avlu genişliği bakımından yeterli bir cami bulunmadığını dile getirdi.

Sahil güzergahına dolgu yapılarak buraya cami yapılması yönünde Vali ve Kaymakamla görüştüklerini aktaran Posbıyık, şöyle konuştu:

" Zonguldak'a güzel cami yapıldı, çok güzel oluyor, tebrik ediyorum. Ereğli'ye de bu yakışır. 'Ereğli'nin milletvekiliyim.' diyen Cumhurbaşkanımıza bu projeyi gerçekleştirmenin yakışacağını düşünüyorum. Bu projenin gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanımızdan Ereğli halkı adına talepte bulunuyorum."