Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediye Meclisi Toplandı

Ereğli Belediye Meclisi Toplandı

1 saat önce

Ereğli Belediye Meclisi Nisan ayı oturumu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı.

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Ereğli Belediye Meclisi Nisan ayı oturumu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı.

Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, yeni seçilen belediye meclis üyelerini tebrik etti, ilçenin sorunlarının çözümü için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini söyledi.

Belirlenen program dahilinde ilçenin sorunlarının çözümü için harekete geçeceklerini ifade eden Posbıyık, şöyle konuştu:

"Ereğli'nin sorunları var, işsizlikten kırılan insanlar var, esnaf siftah yapamadan dükkan kapatıyor. Hiç ummadığınız insanlar evlerine ekmek götürmekte zorlanıyorlar. Bunu kenardan izlemek dinimize de yakışmaz. Bunu el birliği ile çözmemiz lazım. Zaman zaman üniversite konusunda diğer önemli konularda siyasi partilerin ilçe başkanlarını önümüze katarak Ankara'ya gideceğiz, bakanlıkların önünde yatacağız. Ereğli'de ağlayan kimse yok şu anda, bundan sonra Ereğli Belediyesi ağlayacak."

Yeni dönemde Meclis Katipliğine Emrah Karaarslan ve Gönül Çelik, Meclis Birinci Başkan Vekilliğine Satılmış Yiğit, encümen üyeliklerine Tarkan Adik, Sertan Kuzu ve Yaşare Aydın seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:33 Kaynak: AA

AKM, Halil Posbıyık, Güncel
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