Ereğli Belediye Meclisi Toplandı

Ereğli Belediye
Meclisi Nisan ayı oturumu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık
başkanlığında yapıldı.
Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi
Nikah Salonu'nda gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, yeni seçilen belediye meclis üyelerini tebrik etti, ilçenin sorunlarının çözümü için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini söyledi.
Belirlenen program dahilinde ilçenin sorunlarının çözümü için harekete geçeceklerini ifade eden Posbıyık, şöyle konuştu:
"Ereğli'nin sorunları var, işsizlikten kırılan insanlar var, esnaf siftah yapamadan dükkan kapatıyor. Hiç ummadığınız insanlar evlerine ekmek götürmekte zorlanıyorlar. Bunu kenardan izlemek dinimize de yakışmaz. Bunu el birliği ile çözmemiz lazım. Zaman zaman üniversite konusunda diğer önemli konularda siyasi partilerin ilçe başkanlarını önümüze katarak Ankara
'ya gideceğiz, bakanlıkların önünde yatacağız. Ereğli'de ağlayan kimse yok şu anda, bundan sonra Ereğli Belediyesi
ağlayacak."
Yeni dönemde Meclis Katipliğine Emrah
Karaarslan ve Gönül Çelik, Meclis Birinci Başkan Vekilliğine Satılmış Yiğit, encümen üyeliklerine Tarkan
Adik, Sertan Kuzu
ve Yaşare Aydın
seçildi.