Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediye Meclisi toplandı
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Ereğli Belediye Meclisi toplandı

2 saat önce

Ereğli Belediye Meclisinin haziran ayı oturumu Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Ereğli Belediye Meclisi toplandı, System.String[]
Ereğli Belediye Meclisinin haziran ayı oturumu Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.
Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'ndaki toplantıda, ilçede çeşitli eserler kazandıran heykeltıraş Yaman Civan'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini belirterek, ilçe halkına başsağlığı diledi.
Meclis toplantısında, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün "Temizlik İşleri Müdürlüğü" adı altında birleştirilmesi ve belediye bünyesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü kurulması oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemdeki maddelerin müzakere edilmesinin ardından meclis toplantısı sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:16 Kaynak: AA
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