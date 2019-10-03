Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediye Meclisi toplandı
Son Dakika Güncel Haber

Ereğli Belediye Meclisi toplandı

57 dakika önce

Ereğli Belediye Meclisi ekim ayı oturumunun ikinci birleşimi yapıldı.

Ereğli Belediye Meclisi toplandı, System.String[]

Ereğli Belediye Meclisi ekim ayı oturumunun ikinci birleşimi yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, belediyeye ait Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki spor alanı, Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kafeteryanın 10 yıllığına kiraya verilmesi oy çokluğuyla, Kışla Sanayi Sitesi'ndeki 25 dükkanın satışı da oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, mecliste yaptığı konuşmada, eski belediye hizmet binasının olduğu alana yeni kültür merkezi, Bozhane mevkisinde bulunan Su Ürünleri Kooperatifi'nin yenilenme işlemleri için çalışma başlattıklarını belirtti.

Toplantıda komisyona havale edilen gündem maddeleri karara bağlandı.

Atatürk Bulvarı, Ereğli Belediye, AKM, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 3 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
İlber Ortaylı: Türk isminin devlet adı olması İstiklal Savaşı ile başladı Ankara'da kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 18:23:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediye Meclisi toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]