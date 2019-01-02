Ereğli Belediye Meclisi Toplantısı

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal başkanlığında Belediye Meclisinin ocak ayının ilk oturumu gerçekleştirildi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal başkanlığında Belediye Meclisinin ocak ayının ilk oturumu gerçekleştirildi.



Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'ndaki toplantıda gündemde yer alan maddeler ilgili komisyonlara iletildi.



Toplantıda, ağustos ayında meclisin izinli sayılması, meclis oturumlarının her ayın ilk çarşamba günü gerçekleştirilmesi kararı oy birliğiyle alınırken, Ereğli Belediyesi'nde bir önceki yılı denetlemek üzere AK Parti Grubu'ndan Sezai Meriç, Turgay Aydın ve Hacı Mahmut Kırkpınar, CHP Grubu'ndan ise Kemal Özer ve Fikret Fota seçildi.



Ayrıca toplantıda, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından geçen ay Adana'da düzenlenen Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Ereğli Belediyespor oyuncularının 15 tam cumhuriyet altını ile ödüllendirilmesine karar verildi.

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