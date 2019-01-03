Ereğli Belediye Meclisi Toplantısı
1 saat önce
Ereğli Belediye Meclisi ocak ayı oturumunun 2. birleşimi, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal başkanlığında yapıldı.
Ereğli Belediye
Meclisi ocak ayı oturumunun 2. birleşimi, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal
başkanlığında yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi
Nikah Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, komisyonlara iletilen gündem maddeleri görüşüldü.
Kent Meydanı Projesi'ne eklenen ibadet alanına ilişkin imar planı değişikliği, AK Partili meclis üyelerinin kabul oylarıyla yürürlüğe girdi.
Uysal, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, ilçenin geleceğinin parlak olduğuna değinerek, "Gelecekte ihtiyaç olacağı için bugünden bu kararları almayı uygun gördük." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:50 Kaynak: AA
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