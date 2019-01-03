Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediye Meclisi Toplantısı

Ereğli Belediye Meclisi Toplantısı

1 saat önce

Ereğli Belediye Meclisi ocak ayı oturumunun 2. birleşimi, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal başkanlığında yapıldı.

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Ereğli Belediye Meclisi ocak ayı oturumunun 2. birleşimi, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal başkanlığında yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, komisyonlara iletilen gündem maddeleri görüşüldü.

Kent Meydanı Projesi'ne eklenen ibadet alanına ilişkin imar planı değişikliği, AK Partili meclis üyelerinin kabul oylarıyla yürürlüğe girdi.

Uysal, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, ilçenin geleceğinin parlak olduğuna değinerek, "Gelecekte ihtiyaç olacağı için bugünden bu kararları almayı uygun gördük." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:50 Kaynak: AA

Hüseyin Uysal, Uysal, Ereğli Belediye, Güncel
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