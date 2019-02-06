Ereğli Belediye Meclisi Toplantısı

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal başkanlığında, Belediye Meclisinin şubat ayı oturumu gerçekleştirildi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal başkanlığında, Belediye Meclisinin şubat ayı oturumu gerçekleştirildi.



Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'ndaki toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşüldü.



AK Parti Grubu'nun, Süleymanlar Mahallesi'ne 112 acil sağlık istasyonu kurulması için Zabıta Müdürlüğü'ne ait binanın tahsis edilmesi için verdiği önerge oy birliğiyle kabul edildi.



Uysal, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgede yaşayan vatandaşların acil sağlık hizmeti alabilmesi için kararın gerekli olduğunu söyledi.

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