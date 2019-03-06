Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediye Meclisi Toplantısı

Ereğli Belediye Meclisi Toplantısı

1 saat önce

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal başkanlığında, belediye meclisinin mart ayı toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.

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Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal başkanlığında, belediye meclisinin mart ayı toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.

Uysal, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'ndaki toplantıda, 2014-2019 döneminin yarın yapılacak son oturumla tamamlanacağını söyledi.

Görev yaptıkları 5 yıllık süre içerisinde ilçeye önemli hizmetler kazandırdıklarını anlatan Uysal, "Kolay değil, 6 seçim. 15 Temmuz darbe girişimine rağmen bu kadar hizmeti yapmak kolay değil. Bu hizmetler bizim dönemimizde yapıldı, gurur duyabilir ve anlatabilirsiniz." dedi.

Öte yandan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ereğli Belediyesi özel güvenlik personeli Hasan Kaan Arslan'ın adının belediye hizmet binası girişindeki sokağa verilmesi kararlaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:09 Kaynak: AA

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