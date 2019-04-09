Ereğli Belediye Meclisi Toplantısı

Ereğli Belediye Meclisi nisan ayı ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı.

Ereğli Belediye Meclisi nisan ayı ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı.



Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, Ereğli Belediye Başkan Yardımcılıklarına Haluk Okur, Tayyar Mendeş, Selma Açıkgöz, Oğuz Cömert ve Atilla Bulak'ın getirildiğini söyledi.



Meclis gündeminde yer alan Ereğli Belediyesi'nin 2018 yılı faaliyet raporu CHP ve AK Partili meclis üyelerinin red oyu ile kabul edilmedi.



Meclis, gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi ile sona erdi.

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