Ereğli'de alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Ereğli Belediyesi, Akarca Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışmaları sürdürüyor.
Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş, gazetecilere, Osman Zeki Oral Sokak'ta ekiplerin hazırlanan proje doğrultusunda faaliyetlerine başladığını belirterek, "Sokakta iyileştirme çalışmaları da yapılıyor. Ereğli'nin tarihi yerlerinden biri olan bu alanda tarihi dokuya uygun bir şekilde yürüyüş ve araç yollarını düzenliyoruz." dedi.
Okumuş, Akkuyu bölgesine de denizkızı heykeli yerleştirileceğini kaydetti.
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