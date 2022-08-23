Ereğli'de alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Ereğli'de alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

23.08.2022 15:08
Ereğli'de alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Ereğli Belediyesi, Akarca Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışmaları sürdürüyor.

Ereğli Belediyesi, Akarca Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışmaları sürdürüyor.

Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş, gazetecilere, Osman Zeki Oral Sokak'ta ekiplerin hazırlanan proje doğrultusunda faaliyetlerine başladığını belirterek, "Sokakta iyileştirme çalışmaları da yapılıyor. Ereğli'nin tarihi yerlerinden biri olan bu alanda tarihi dokuya uygun bir şekilde yürüyüş ve araç yollarını düzenliyoruz." dedi.

Okumuş, Akkuyu bölgesine de denizkızı heykeli yerleştirileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Ereğli Belediyesi, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ereğli'de alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ereğli'de alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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