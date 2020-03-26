Ereğli Belediyesi denetimlerine devam ediyor - Son Dakika

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle denetimlerini yoğunlaştırdı.



Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, emniyet mensupları ile beraber Perşembe Pazarında pazar esnafları ve alış veriş yapan vatandaşların 65 yaş altında olmaları, alış veriş yaparken meyve, sebzeleri seçmemeleri, esnafların eldiven kullanması ve maske takmaları gibi dikkat edilmesi gereken hususlarda denetimler gerçekleştirdi.



"Hem kendimiz hem de çevremiz için evde kalmaya özen gösterelim"



Virüsle mücadelede toplumun her kesiminin bilinçli ve dikkatli olmasının önemine vurgu yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "İçerisinde bulunduğumuz zor günlerde uzmanlarımızın belirlediği kurallar bizlerin sağlığını maksimum düzeyde korumak için lütfen kurallara uyalım. 65 yaş ve üzeri hiç kimse evden çıkmazsa diğer vatandaşlarımız da zorunlu olmadıkça evde kalmaya özen gösterirse bu tüm dünyayı saran virüs salgınını ülke olarak kayıpsız atlatma imkanımız olur. Bunu sağlayabilmek adına ekiplerimiz var gücüyle çabalıyor, özellikle sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri gösteriyorlar, onlara da teşekkür ediyorum. Bu vesileyse hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, daha fazla kayıp yaşamamamız ve sebep olmamamız adına hemşehrilerimizden, Türk Milleti'nin her ferdinden kurallara uymalarını rica ediyorum" dedi. - KONYA