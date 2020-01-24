Ereğli Belediyesi durakları ve billboardları matematikle süsledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ereğli Belediyesi durakları ve billboardları matematikle süsledi - Son Dakika

Ereğli Belediyesi durakları ve billboardları matematikle süsledi

6 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi durakları ve billboardları Barbaros İlkokulunun öğrenci çizimleriyle oluşturduğu "Durakta Matematik" görselleriyle süsledi.

Ereğli Belediyesi durakları ve billboardları matematikle süsledi, System.String[]

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi durakları ve billboardları Barbaros İlkokulunun öğrenci çizimleriyle oluşturduğu "Durakta Matematik" görselleriyle süsledi.


Ereğli Belediyesi durakları ve billboardları Barbaros İlkokulunun öğrenci çizimleriyle oluşturduğu "Durakta Matematik" görselleriyle donattı. Yararlı her projenin arkasında olacaklarını belirten Başkan Oprukçu, "Çalışmalarımızla Ereğlimizin geleceğini inşa etmek için büyük bir çaba gösteriyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanında geleceğe ışık tutacak ve şehrimize ivme kazandıracak Akhüyük Termal Tesisleri, Gıda İhtisas Organize Sanayi gibi dev projelerle Ereğlimizin huzur ve refah seviyesini artırmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Ayrıca hemşehrilerimizden gelen özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın yararına olan projelere de destek veriyoruz. Çünkü biz buna inanıyoruz, gelecek bugünün çocuklarının yüreklerinde yükselecek. Bu kapsamda Barbaros İlkokulu öğrencilerimizin yaptığı anlamlı ve güzel projeye kayıtsız kalamazdık. Öğrencilerimizin çizimleriyle "Durakta Matematik" projesi duraklarımızda ve billboardlarımızda yerini aldı. Çocuklarımıza matematiği sevdirmede önem arz eden bu proje için Barbaros İlkokulu öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KONYA

Barbaros İlkokulu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:43 Kaynak: İHA
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