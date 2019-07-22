Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediyesi ekipleri dilencilere göz açtırmıyor
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Ereğli Belediyesi ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

1 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatlarıyla yürütülen çalışmalarda, vatandaşların iyi niyetini suistimal eden dilencilere gereken yaptırımlar uygulanıyor.

Ereğli Belediyesi ekipleri dilencilere göz açtırmıyor, System.String[]
Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatlarıyla yürütülen çalışmalarda, vatandaşların iyi niyetini suistimal eden dilencilere gereken yaptırımlar uygulanıyor.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere göz açtırmıyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar hakkında açılama yapan Başkan Oprukçu, "Biz vicdani ve ahlaki değerleri yüksek olan bir milletiz. Nerede bir aç, açık görsek tüm imkanlarımızı seferber ederiz. Biz 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. O yüzdendir ki açta açıkta kimseyi bırakmamaya gayret gösteririz. Ancak bu vicdani ve ahlaki değerlerimizi suistimal edenlere karşı da tahammülümüz yoktur. Hiçbir hemşehrimizin iyi niyetlerinin suistimal edilmesine izin vermeyiz. Bu kapsamda Belediyemizin Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yürüttüğümüz çalışmalarda böyle insanları tespit ediyor ve gereken yaptırımları uyguluyoruz. Huzur şehri Ereğli'yi inşa etmek gayesiyle çıktığımız bu yolda hemşehrilerimizin de desteği ile şehrimizde her anlamda huzuru sağlayacağız inşallah. Bu noktada hemşehrilerimizden bu tür insanları gördükleri yerde Belediyemize bildirmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:14 Kaynak: İHA
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