Ereğli Belediyesi güneş enerjisi sistemiyle elektrik üretecek - Son Dakika

Ereğli Belediyesi, güneş enerji sistemiyle elektrik üretimi gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, güneş enerji sistemi kurulması için bir şirketle anlaşma sağlandığı, tesisin kurulacak yerinin de tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Sokak aydınlatmaları ve kendi arıtma tesislerimizdeki sistemlere enerji verirken aylık 700-800 bin lira elektrik faturası ödüyoruz. Güneş enerji sistemiyle elektrik üreteceğiz. 4 megavatlık bir enerji sistemi kuruyoruz. Bu tesiste 7 milyon kilovatlık elektrik üretimini planlıyoruz. Böylelikle belediyemizin ödediği elektrik faturası kasamızda kalacak ve bunu başka yatırımlara aktaracağız." ifadelerini kullandı.