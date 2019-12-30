Ereğli Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Ereğli Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ardından vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ereğli Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ardından vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.


Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatlarıyla Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehirde yolların açık kalması, vatandaşların konforlu ulaşımının sağlanması için hafta sonu etkin bir karla mücadele çalışması gerçekleştirdi. Kar yağışı boyunca yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüren fen işleri müdürlüğü ekipleri, yağışın etkili olduğu şehir merkezinde tuzlama ve küreme çalışmalarını özveriyle gerçekleştirdi.


"İhmal edilmişliğe ve mağduriyete geçit vermeyeceğiz"


Vatandaşların takdirle karşıladığı karla mücadele çalışması ile ilgili değerlendirmelerini aktaran Başkan Oprukçu, Ereğli'de ihmal edilmişliğe ve mağduriyete geçit vermemek adına her alanda Ereğli Belediyesinin çalışmalarını özveriyle gerçekleştirdiğini belirtirken, "Huzuru tesis etmek gibi bir gayenin sahibi olarak hemşehrilerimizi mağdur etmemek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yoğun kar yağışıyla etkili mücadele eden çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi. - KONYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:03 Kaynak: İHA
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