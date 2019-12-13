Ereğli Belediyesi, Konya Tanıtım Günleri için İstanbul'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ereğli Belediyesi, Konya Tanıtım Günleri için İstanbul'da - Son Dakika

Ereğli Belediyesi, Konya Tanıtım Günleri için İstanbul'da

7 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, İstanbul'da Konya Tanıtım Günleri'nde yerini aldı.

Ereğli Belediyesi, Konya Tanıtım Günleri için İstanbul'da, System.String[]

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, İstanbul'da Konya Tanıtım Günleri'nde yerini aldı.


Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Konya Tanıtım Günleri'nde İstanbul'da yaşayan Ereğlililerle bir araya geldi. Konya Sanayici İş Adamları Derneği tarafından İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Konya Tanıtım Günleri'nde Ereğli Belediyesi de yerini aldı. Alanda kurulan Ereğli Belediyesi standına İstanbul'da yaşayan Ereğlililer yoğun ilgi gösterirken Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu da alanda hemşehrileriyle buluştu.


Etkinliğin açılış programı sonrası Başkan Oprukçu, alana girişinde Konya Ereğliler Derneği tarafından çiçeklerle karşılandı. Ereğli Belediyesi standında hemşehrileriyle buluşan Başkan Oprukçu, onlarla sohbet etti, onlara şalgam, peynir, kiraz reçeli, siyah havuç gibi Ereğli'ye has lezzetleri ikram ederek hasret giderdi. Başkan Oprukçu, alanda kurulan Konya Mevlana Çarşısını da ziyaret etti.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Ereğli Belediyesi standını ziyaret ederek standa gelen vatandaşlara Ereğli'nin lezzetlerini ikram etmesi dikkat çekti. - KONYA

Hüseyin Oprukçu, İstanbul, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:11 Kaynak: İHA
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