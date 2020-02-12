Ereğli Belediyesi metruk binaları yıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ereğli Belediyesi metruk binaları yıkıyor - Son Dakika

Ereğli Belediyesi metruk binaları yıkıyor

6 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte tehlike arz eden metruk binaları yıkmaya devam ediyor.

Ereğli Belediyesi metruk binaları yıkıyor, System.String[]

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte tehlike arz eden metruk binaları yıkmaya devam ediyor.


Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hava şartlarının olumsuz olmasına rağmen hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri, tehlike arz eden metruk binaların yıkımına başladı. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun karanlık bir nokta bırakmama kararlılığı ile devam edilen çalışmalarla şehrin çehresi de değişiyor. Metruk binaların yıkılması hem şehrin estetik görümüne hem de vatandaşların can güvenliği tehdidinin ortadan kalkmasına katkı sağladığı belirtildi. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:41 Kaynak: İHA
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