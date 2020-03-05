Ereğli Belediyesi'nden dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

Ereğli ilçesinde çocuk parkları, otobüs durakları ve halk otobüslerinde genel dezenfeksiyon işlemleri yapıldığı bildirildi.

Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Vektör Kontrol ve İlaçlama Merkezi personeli tarafından halkın ortak kulanım alanlarında genel dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Sağlık Bakanlığı'nın, "Biyosidal Ürün Uygulama" izin belgesine sahip olan merkezde personelimiz özel eğitimden geçirilerek sertifika aldı. İlaçlama işlemlerinde de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış dezenfektanlar kullanılıyor. Çalışmalara yıl boyunca periyodik olarak devam edilecek."