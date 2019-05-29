Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediyesi'nden ilaçlama çalışması
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Ereğli Belediyesi'nden ilaçlama çalışması

2 saat önce

Ereğli Belediyesince zararlılara karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Ereğli Belediyesi'nden ilaçlama çalışması, System.String[]
Ereğli Belediyesince zararlılara karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, sinek ve sivrisineklere karşı ilçenin muhtelif yerlerinde ilaçlama yaptığı belirtildi.
Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için belediye ekiplerinin her gün düzenli olarak mahallelerde ilaçlama çalışması yapacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dere yataklarında periyodik temizlik çalışmalarına devam ediliyor. İş makineleri ile dere yatakları içindeki sazlıklar, moloz ve benzeri atıklar temizleniyor. Ekiplerimiz temiz bir çevre için belirlenen program dahilinde çalışmalarına devam etmektedir. Muhtemel sivrisinek üreme yerleri olan dere yatakları ve tüm sulak alanlar Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler ile ilaçlanmaktadır. Sivrisineklerin üreme faaliyetlerinin devam ettiği yaz mevsimi boyunca dere yatakları, sulak alanlardaki ilaçlama çalışmalarımız periyodik olarak devam edecektir."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:09 Kaynak: AA
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