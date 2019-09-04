Ereğli Belediyesi'nden ilaçlama çalışması

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçeye bağlı Güneşli köyünde belediye ekiplerinin ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptığını bildirdi.

Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede 21 Ağustos tarihinde etkili olan sağanak sonrası Güneşli köyünde hasar gören bölgelerde belediye ekiplerinin çalışma başlattığını söyledi.

"Selden etkilenen evlerin bodrum katları, ahır ve bahçeleri ile köy camisinin içi ve çevresi tamamen ilaçlandı." diyen Posbıyık, "Cenaze işlerinde kullanılan alanlarda dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Köyde su birikintileri, zararlı haşerelere ve sivrisineklere karşı etkili ürünlerle ilaçlandı." ifadelerini kullandı.