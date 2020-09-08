Ereğli Belediyesi'nin asfalt çalışmaları - Son Dakika

Ereğli Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde sıcak asfalt çalışmaları başlattı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde 15 bin ton sıcak asfalt ve 70 bin metrekare emisyon asfalt çalışması gerçekleştireceğini söyledi.

İlçe merkezinde yapılan asfalt çalışmaları nedeniyle trafik akışında da sorun yaşandığını anlatan Posbıyık, "Sıcak asfaltı döküyoruz. Süreçte trafik de aksıyor, halkımıza rahatsızlık verdiğimizi düşünüyorum ama sıkıntı çekmeden rahata da ulaşmak mümkün değil." diye konuştu.