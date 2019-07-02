Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediyesi'nin çalışmaları
Son Dakika Güncel Haber

Ereğli Belediyesi'nin çalışmaları

59 dakika önce

ZONGULDAK(AA) - Ereğli ilçesinde 350 bin çiçek toprakla buluşturuldu.

Ereğli Belediyesi'nin çalışmaları, System.String[]
ZONGULDAK(AA) - Ereğli ilçesinde 350 bin çiçek toprakla buluşturuldu.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ekiplerince ilçenin belirli güzergahlarında çevre düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.
Cadde, park, refüj, kavşak ve yeşil alanlara dikilen mevsimlik çiçeklerin ilçede renk cümbüşüne neden olduğunu anlatan Posbıyık, "Nisan ve mayıs aylarında kendi seramızda üreterek toprakla buluşturduğumuz 350 bin çiçek, açmaya başladı. Mevsime bağlı olarak yıl sonuna kadar dikeceğimiz 350 bin çiçekle birlikte ortalama 500 bin civarında dikilen yıllık çiçek sayısını 700 bin civarına çıkartmış olacağız." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:39 Kaynak: AA
Halil Posbıyık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin gazetesine yazdı: Bu yüzyılda bunu başaracağız 15 yaşındaki tenisçi Cori Gauff, Venus Williams'ı eledi Ne karısına, ne de doğacak bebeğine acıdı! Cani kocanın cezası belli oldu Medipol Başakşehir Muhammet Demir'i transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 14:38:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediyesi'nin çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]