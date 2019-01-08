Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Ereğli Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için birçok noktaya yiyecek bıraktı.

Ereğli Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için birçok noktaya yiyecek bıraktı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle zor durumda olan sokak hayvanlarının beslenmesi yönündeki çalışmalarına ağırlık verdi. İlçedeki toplam 14 Sokak Hayvanları Beslenme İstasyonu ile 3 Kedi Beslenme Evi'nde sokak hayvanlarının beslenmesi yönünde ki çalışmalarına devam ederken, sahil bandında ki deniz kuşlarına ekmek, şehir merkezi içinde yaşayan kuşlara buğday ve beslenme noktaları dışında kalan ilçenin değişik yerlerine köpekler ve kediler için kuru mamalar konuldu. Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokak hayvanları için başlamış olduğu çalışmaların kış ayı boyunca devam edeceğini açıkladı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:42 Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı KKTC'de Ünlü İş Adamlarının Birbirine Girdiği Kanlı Kavganın Detaylar Ortaya Çıktı

Beşiktaş, Hazırlık Maçında Helmond Sport'u 1-0 Yendi Oyuncu Can Nergis'den, Ahlaksız Teklif İtirafı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 23:06:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]