Ereğli Belediyesi stratejik planını belirledi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu, tarımsal sanayisini kurmuş, istihdam imkanını maksimum ölçüde sağlayan, işsizlik problemini ortadan kaldırabilecek bir stratejik plan hazırladıklarını söyleyerek Ereğli'nin vilayet olmasını arzuladığını bir kez daha söyledi.



Ereğli Belediyesi Stratejik Planı Eylül ayı meclisinin ikinci birleşiminde kabul edildi. Ereğli'nin 5 yıllık stratejik planının kabul edildiği toplantıda konuşan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, hazırladıkları stratejik planın Ereğli'nin gelecek 5 yılı için arzuladıklarının bir tercümesi olduğunu aktarırken Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, tarımsal destekli İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili hem üretim, hem de sınai tesisleri anlamında önemli mesafeler alacaklarını düşündüğünü ifade etti.



"Ereğli'nin geleceği için Ereğli'nin vilayet olması lazım"



Ereğli'nin vilayet olması arzusunu toplantıda yaptığı konuşmada bir kez daha dile getiren Başkan Oprukçu, "Ereğli sanayileşmiş ama vilayet olmayı çok önemsiyoruz, sözümüzün arkasındayız, ha Ereğli'yi vilayet yapıyoruz senin Belediye Başkanlığını bırakman gerek derlerse hemen istifa dilekçemi yazmaya hazırım. Bunu açık seçik ve samimi söylüyorum. Ereğli'nin geleceği için Ereğli'nin vilayet olması lazım. Ereğlililerin geleceği için Ereğlilin vilayet olması lazım, bu su götürmez bir gerçek" dedi.



"Meclisin üstünde bir siyaset anlayışıyla varılacak bir yer yok"



Esnafın kaldırım işgalinin farkında olduklarını, hukuki ve ahlaki zeminde esnafların, vatandaşın hakkına tecavüz etmemelerini sabırla beklediklerini ifade eden Başkan Oprukçu, encümenin yaptığını bozan meclis ya da meclisin yaptığını bozan encümen, ya da Ereğli belediye meclisinin üstünde kendisine Ereğli de güç vehmeden siyasilerle ve siyaset anlayışıyla Ereğli için varılacak hiçbir yer olmadığına dikkat çekti.



İstanbul, Adana gibi Büyükşehir Belediyelerinde işçi çıkışlarının yaşandığı, olumsuz tabloların oluştuğunu hatırlatan Başkan Oprukçu, "Göreve geldiğim günden bu yana bir Allah'ın kulunun ekmeğiyle oynamadım. Benim işe aldığım, kadro verdiğim, orada burada aşure dağıtan kardeşlerimin de ekmeğine dokunmadım, dokunmayacağım. Olumlu örnekleri çoğaltalım istiyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Oprukçu "Kinim yok, düne dair kavgam yok, yarını inşa etmeye kararlıyım. Siyaseten de ekstra beklediğim bir şey yok ha herkes rahat olsun. Yarına dair kişisel hesapları olan arkadaşlarımız varsa, mutlaka vardır hiç tereddütsüz rahat bir şekilde yapsınlar hesaplarını. Ben mi? Ben Hakka ve halka teslim olmuş vaziyette ömrümün sonuna kadar yürüyeceğim" ifadelerini kullandı. - KONYA