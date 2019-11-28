Ereğli Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehirde temizlik çalışmalarına devam ediyor.



Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatlarıyla Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların temiz ve ferah bir şehirde nefes almaları için şehrin bulvar, caddelerinde hummalı bir temizlik çalışması sürdürüyor. Daha yaşanabilir bir Ereğli için çalışan ekipler, son olarak Hastane yolu, Organize Sanayi ve Ulu Cami önünde çevre temizliği yaptılar.



Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, şehrin temizliğinin hemşehrilerinin huzuru için önemli olduğu ifade ederek, "Gayemiz daha yaşanabilir bir Ereğli. Üretimde, ekonomide kalkınmış, sosyal ve kültürel alanda bir adım önde, Türkiye'nin göz bebeği haline gelen bir Ereğli arzusuyla şehrin estetik olarak da görünümünü önemsiyor, gelecek nesillere temiz bir çevre, temiz bir Ereğli bırakmak istiyoruz" dedi. - KONYA