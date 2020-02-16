Ereğli Belediyesi tüm mahallelere hizmet götürüyor - Son Dakika
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Ereğli Belediyesi tüm mahallelere hizmet götürüyor

7 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, yalnız merkez odaklı değil, tüm mahallelere hizmet götürmek için çalışmalara devam ediyor.

Ereğli Belediyesi tüm mahallelere hizmet götürüyor, System.String[]

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, yalnız merkez odaklı değil, tüm mahallelere hizmet götürmek için çalışmalara devam ediyor.


Ereğli Belediyesi ekipleri, Belkaya Mahallesinde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Belkaya Mahallesi ile Kutören Mahallesi arasındaki yolda 313 ton sıcak asfaltla yama, kumlama çalışmaları ve 286 ton da alt temel malzeme serimi gerçekleştirdi.


Şartlar ne olursa olsun hizmetten geri durmayacaklarını belirten Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Kısıtlı imkanlarla rutin hizmetlerimize aksatmadan devam ediyoruz. Bunun yanında birçok mahallemizin acil sorunlarını çözüme kavuşturmak için var gücümüzle çalıştık ve projelerimizle Ereğlimizin gelecek yüzyılını, huzur şehri Ereğli'yi inşa etmeye özen gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu düstur ve özveri ile hizmetlerimiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kutören, Belkaya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:22 Kaynak: İHA
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