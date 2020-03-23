Ereğli Belediyesi vatandaşları koronavirüs konusunda uyarıyor - Son Dakika
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Ereğli Belediyesi vatandaşları koronavirüs konusunda uyarıyor

6 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Korana virüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında devletin ilgili kurumlarının koymuş oldukları kurallara uyulması noktasında şehir genelinde vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Ereğli Belediyesi vatandaşları koronavirüs konusunda uyarıyor, System.String[]

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Korana virüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında devletin ilgili kurumlarının koymuş oldukları kurallara uyulması noktasında şehir genelinde vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.


Birçok ülkeyi etkisi altına alan ve ülkemizde de sayısı gün geçtikçe artan Korana virüs (COVİD-19) ile ilgili ilk günden bu yana titizlikle çalışmalarını sürdüren Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, halkın yoğun kullandığı alanlarda, kamu kurumlarında, toplu ulaşım araçlarında, duraklarda, çöp kovalarının bulunduğu yerlerde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bunların yanında Zabıta Müdürlüğü ekipleri umuma açık alanlarda vatandaşların toplu bir şekilde bulunmamaları, lokanta, restoran, pastane vs. gibi yerlerin sadece paket servisi yapmaları ve servis masalarını kaldırmaları, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yasağa riayet etmeleri hususlarında vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.


"Lütfen koyulan kurallara uyalım"


Salgının özellikle 65 yaş ve üstünde çok tehlikeli olması ve yayılmasının önüne geçmek için tüm vatandaşların evde kalmalarının uygun olduğunu her fırsatta dile getiren uzmanlar, duyarlı olmaları konusunda bilgilendirmeleri yapıyorlar. Devletin ilgili kurumlarının koymuş oldukları kurallara eksiksiz uyulması noktasında hemşehrilerinden ve tüm Türk Milletinden ricada bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, koyulan kurallara uyulmasına özen göstererek birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günlerin de üstesinden geleceklerine inandığını belirtti. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:27 Kaynak: İHA

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