Ereğli Belediyesi yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ereğli Belediyesi yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Ereğli Belediyesi yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor

17 dakika önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin kırsal mahallelerinde ve merkezde yol bakım, onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ereğli Belediyesi yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor, System.String[]

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin kırsal mahallelerinde ve merkezde yol bakım, onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler; Belkaya, Çayhan, Zengen gibi merkeze uzak mahallelerin yanı sıra merkez ve civarı mahallelerde vatandaşların mağdur olduğu yollara çözüm üretmek ve mağduriyetlerini gidermek adına yoğun çaba harcıyor.


"Hizmetlerimize devam ediyoruz"


Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatları doğrultusunda yürüttüğü yol bakım, onarım çalışmalarıyla vatandaşlara hizmet ediyor. İmkanların kısıtlı olduğunu ancak hizmette bahane uydurmadan çözüm üretmeye gayret ettiklerini ifade eden Başkan Oprukçu, "Hemşehrilerimizin istek, talep ve önerilerini önemsiyor bu doğrultuda hizmetlerimize devam ediyoruz. İmkanlarımız kısıtlı bunu her fırsatta söylüyorum. Ancak hiçbir zaman bahanelerin ardına sığınmadık, sığınmayacağız. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Bizler bu şehre layıkıyla hizmet etmek için bu şerefli göreve talip olduk. Şükürler olsun Hak nasip etti, halkımız teveccüh gösterdi. Bizler de bu şerefe halel getirmemeye ve adam gibi hizmet etmeye kararlıyız. Huzur şehri Ereğli'yi hemşehrilerimizin de desteği ile inşa edeceğiz" dedi. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:20 Kaynak: İHA
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