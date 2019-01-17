Ereğli Belediyesinden Sağlığa Destek

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi sağlık hizmetlerine katkı amacıyla Oğuz Ata Sosyal Tesislerindeki bir lojmanı 112 Acil Servisi yapılması için İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis etti.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi sağlık hizmetlerine katkı amacıyla Oğuz Ata Sosyal Tesislerindeki bir lojmanı 112 Acil Servisi yapılması için İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis etti.



Protokol imza töreninde açıklamalarda bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Belediye olarak sağlık hizmetlerine destek için Oğuz Ata Tesislerimiz içerinde bulunan bir lojmanımızın 112 Acil Servis olarak kullanılmak üzere İlçe Sağlık Müdürlüğümüze tahsisini gerçekleştirdik. Sağlık bizler için önem arz eden hayatımız için öncelik olan bir konudur. Bu açıdan şehrimizde yeni kurulan Devlet Hastanemiz başta olmak üzere İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, doktorlarımız, tüm sağlık çalışanlarımız ellerinden geldikçe çaba sarf ediyorlar. Bu noktada Acil Servis istasyonlarının çoğalması ve vatandaşlarımızın en kısa zamanda buralara ulaşabilmeleri büyük önem arz ediyor. Ereğli Belediyesi olarak bu yönde katkı sunmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.



Sağlık Müdürlüğü ile ilerleyen zamanlarda bir protokole daha imza atacaklarını belirten Başkan Özgüven, "Barbaros Mahallemizde 3 tane doktorumuzun hizmet vereceği bir aile sağlık ocağı yapımını belediyemizce üstlendik ve en kısa zamanda bunun protokolünü de yapacağız. Bir diğer konu ise Ereğli'mize bir özel hastane kazandırılması noktasında girişimlerde bulunmuştuk. Bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığımızda proje onayı bekleniyor, diğer prosedürler tamamlandı. Bu tesisin ruhsatıyla ilgili Bakan Yardımcımızın başkanlığında bir kurulun toplanması gerekiyor, o kurul da bu hafta veya önümüzdeki hafta içinde toplanacak. O toplantıda şehrimize yapılacak 100 yataklı özel hastane için karar verilecek. Hemen ardından Allah'ın izniyle inşaat başlayacak ve bir buçuk yıl içerisinde faaliyete geçecek. Tüm bunların yanında 112 Acil Servisi bünyemize bir de tam donanımlı ambulans kazandırmak için belediyemiz öncülüğünde de bir çalışma başlatacağız. Belediye olarak vatandaşlarımızın ortak olarak istifade ettiği tüm kurum ve kuruluşlara elimizden geldiğince destek oluyoruz, bundan sonraki süreçte de destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

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