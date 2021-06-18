Ereğli Belediyesine Ait 65 Adet Arsa Satış İhalesi İlanı - Son Dakika

MADDE 1- TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1. 1- Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;
a) Adı : Konya/ Ereğli Belediyesi
b) Adresi : Namık Kemal Mah. Anıt Cad. No: 58 Ereğli/ KONYA
c) Telefon numarası : (0 332) 713 15 18
d) Faks numarası : (0 332) 713 12 40
MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER
2. 1 İhale usulü : Mülkiyeti belediyemize ait, aşağıda tabloda gösterilen 65 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale yasasının 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden bedelsiz görülebilir.
2. 2 İhalenin yapılacağı adres : Namık Kemal Mahallesi Anıt Cad. No: 58 Ereğli/ Konya adresinde bulunan belediye hizmet binasındaki Sevide Tavas Toplantı Salonu ve Kitaplığı
MADDE 3- İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER ve İHALE TARİH VE SAATLERİ
Sıra
Mahalle
Ada
Parsel
Parsel Alanı m2
Niteliği
Muammen Bedeli (T. L)
Geçici Teminat (T. L)
İhale Tarih ve Saati
1
Aziziye
1980
100, 15
Arsa
5. 007, 50
151, 00
1 Temmuz 2021 13: 00
2
Aziziye
1982
94, 44
Arsa
4. 722, 00
142, 00
1 Temmuz 2021 13: 03
3
Aziziye
1983
106, 66
Arsa
5. 333, 00
160, 00
1 Temmuz 2021 13: 06
4
Aziziye
1984
87, 11
Arsa
4. 355, 50
131, 00
1 Temmuz 2021 13: 09
5
Aziziye
1986
710, 93
Arsa
21. 327, 90
640, 00
1 Temmuz 2021 13: 12
6
Bahçeli
101
1
17. 675, 22
Arsa
1. 237. 265, 00
37. 118, 00
1 Temmuz 2021 13: 15
7
Barbaros
1482
3
484, 34
Arsa
242. 170, 00
7. 266, 00
1 Temmuz 2021 13: 18
8
Cahı
2018
14
577, 11
Arsa
230. 844, 00
6. 926, 00
1 Temmuz 2021 13: 21
9
Çömlekçi
589
36
5. 424, 97
Arsa
271. 248, 50
8. 138, 00
1 Temmuz 2021 13: 24
10
Fatih
3580
1
521, 98
Arsa
260. 990, 00
7. 830, 00
1 Temmuz 2021 13: 27
11
Hacı Mütahir
2496
10
436, 58
Bahçeli Kerpiç Ev
523. 896, 00
15. 717, 00
1 Temmuz 2021 13: 30
12
Mimar Sinan
2074
8
400, 00
Arsa
280. 000, 00
8. 400, 00
1 Temmuz 2021 13: 33
13
Ziya Gökalp
1194
1
100, 00
Arsa
80. 000, 00
2. 400, 00
1 Temmuz 2021 13: 36
14
Ziya Gökalp
1194
5
100, 00
Arsa
80. 000, 00
2. 400, 00
1 Temmuz 2021 13: 39
15
Ziya Gökalp
1194
6
100, 00
Arsa
80. 000, 00
2. 400, 00
1 Temmuz 2021 13: 42
16
Ziya Gökalp
1194
10
100, 00
Arsa
80. 000, 00
2. 400, 00
1 Temmuz 2021 13: 45
17
Ziya Gökalp
1194
12
100, 00
Arsa
80. 000, 00
2. 400, 00
1 Temmuz 2021 13: 48
18
Ziya Gökalp
1194
18
100, 00
Arsa
80. 000, 00
2. 400, 00
1 Temmuz 2021 13: 51
19
Ziya Gökalp
1194
19
100, 00
Arsa
80. 000, 00
2. 400, 00
1 Temmuz 2021 13: 54
20
Ziya Gökalp
1194
20
100, 00
Arsa
80. 000, 00
2. 400, 00
1 Temmuz 2021 13: 57
21
Ziya Gökalp
1194
21
100, 00
Arsa
80. 000, 00
2. 400, 00
1 Temmuz 2021 14: 00
22
Ziya Gökalp
1194
22
100, 00
Arsa
80. 000, 00
2. 400, 00
1 Temmuz 2021 14: 03
23
Ziya Gökalp
1194
23
100, 00
Arsa
80. 000, 00
2. 400, 00
1 Temmuz 2021 14: 06
24
Ziya Gökalp
1194
28
100, 00
Arsa
80. 000, 00
2. 400, 00
1 Temmuz 2021 14: 09
25
Ziya Gökalp
1194
29
100, 00
Arsa
80. 000, 00
2. 400, 00
1 Temmuz 2021 14: 12
26
Ziya Gökalp
1194
30
100, 00
Arsa
80. 000, 00
2. 400, 00
1 Temmuz 2021 14: 15
27
Ziya Gökalp
1194
31
100, 00
Arsa
80. 000, 00
2. 400, 00
1 Temmuz 2021 14: 18
28
Ziya Gökalp
1194
43
100, 00
Arsa
80. 000, 00
2. 400, 00
1 Temmuz 2021 14: 21
29
Ziya Gökalp
1194
44
100, 00
Arsa
80. 000, 00
2. 400, 00
1 Temmuz 2021 14: 24
30
Ziya Gökalp
1197
13
150, 00
Arsa
127. 500, 00
3. 825, 00
1 Temmuz 2021 14: 27
31
Ziya Gökalp
1197
14
150, 00
Arsa
127. 500, 00
3. 825, 00
1 Temmuz 2021 14: 30
32
Ziya Gökalp
1198
8
150, 00
Arsa
127. 500, 00
3. 825, 00
1 Temmuz 2021 14: 33
33
Ziya Gökalp
1204
1
2. 539, 00
Arsa
1. 904. 250, 00
57. 128, 00
1 Temmuz 2021 14: 36
34
Ziya Gökalp
1204
2
75, 00
Arsa
60. 000, 00
1. 800, 00
1 Temmuz 2021 14: 39
35
Ziya Gökalp
1207
10
150, 00
Arsa
127. 500, 00
3. 825, 00
1 Temmuz 2021 14: 42
36
Kutören
142
14
568, 62
Arsa
9. 666, 54
290, 00
1 Temmuz 2021 14: 45
37
Kutören
167
1
464, 11
Arsa
7. 889, 87
237, 00
1 Temmuz 2021 14: 48
38
Kutören
167
3
673, 62
Arsa
11. 451, 54
344, 00
1 Temmuz 2021 14: 51
39
Kutören
216
2
244, 29
Arsa
4. 152, 93
125, 00
1 Temmuz 2021 14: 54
40
Kutören
223
4
744, 84
Arsa
12. 662, 28
380, 00
1 Temmuz 2021 14: 57
41
Kutören
224
1
782, 5
Arsa
14. 085, 00
423, 00
1 Temmuz 2021 15: 00
42
Kutören
231
1
290, 72
Arsa
5. 232, 96
157, 00
1 Temmuz 2021 15: 03
43
Kutören
242
3
192, 84
Arsa
3. 278, 28
99, 00
1 Temmuz 2021 15: 06
44
Kutören
257
1
291, 99
Arsa
4. 963, 83
149, 00
1 Temmuz 2021 15: 09
45
Kutören
259
3
185, 5
Arsa
3. 153, 50
95, 00
1 Temmuz 2021 15: 12
46
Kutören
277
1
242, 94
Arsa
4. 129, 98
124, 00
1 Temmuz 2021 15: 15
47
Kutören
279
1
1097, 03
Arsa
18. 649, 51
560, 00
1 Temmuz 2021 15: 18
48
Kutören
293
5
401, 01
Arsa
6. 817, 17
205, 00
1 Temmuz 2021 15: 21
49
Kutören
296
37
114, 32
Arsa
1. 943, 44
59, 00
1 Temmuz 2021 15: 24
50
Kutören
296
38
294, 47
Arsa
5. 300, 46
160, 00
1 Temmuz 2021 15: 27
51
Kutören
297
3
297, 08
Arsa
5. 347, 44
161, 00
1 Temmuz 2021 15: 30
52
Kutören
297
5
155, 79
Arsa
2. 648, 43
80, 00
1 Temmuz 2021 15: 33
53
Kutören
297
7
122, 54
Arsa
2. 205, 72
67, 00
1 Temmuz 2021 15: 36
54
Kutören
298
1
110, 1
Arsa
1. 871, 70
57, 00
1 Temmuz 2021 15: 39
55
Kutören
303
9
120, 61
Arsa
2. 170, 98
66, 00
1 Temmuz 2021 15: 42
56
Yeniköy
105
19
5. 848, 00
Arsa
87. 720, 00
2. 632, 00
1 Temmuz 2021 15: 45
57
Yeniköy
105
28
2. 240, 00
Arsa
33. 600, 00
1. 008, 00
1 Temmuz 2021 15: 48
58
Yeniköy
231
7
752, 00
Koruma Damı ve Arsası
11. 280, 00
339, 00
1 Temmuz 2021 15: 51
59
Yukarı Göndelen
465
4. 848, 00
Avlulu Kerpiç Selektör Binası
145. 440, 00
4. 364, 00
1 Temmuz 2021 15: 54
60
Zengen
119
1
1. 150, 53
Arsa
32. 214, 84
967, 00
1 Temmuz 2021 15: 57
61
Zengen
119
2
1. 050, 31
Arsa
29. 408, 68
883, 00
1 Temmuz 2021 16: 00
62
Zengen
119
3
1. 051, 52
Arsa
29. 442, 56
884, 00
1 Temmuz 2021 16: 03
63
Zengen
119
4
1. 037, 72
Arsa
29. 056, 16
872, 00
1 Temmuz 2021 16: 06
64
Zengen
120
2
999, 67
Arsa
27. 990, 76
840, 00
1 Temmuz 2021 16: 09
65
Zengen
163
2
42. 630, 38
Bahçe
298. 412, 66
8. 953, 00
1 Temmuz 2021 16: 12
MADDE 4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER
Başvuru Dilekçesi. İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname, Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu, Yerleşim Yeri Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti Vekaleten Katılma Durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri. (Noter Onaylı) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (İhale şartname bedeli 150, 00 TLTLdir. ) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi . (Belediyeden alınacaktır. ) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi (Adres Beyanı) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri MADDE5-İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
MADDE 6 -İhalenin yapılamaması veya sunulan miktarın belediye encümenince kabul görmemesi halinde 08/07/2021tarihinde Perşembe günü günü aynı şartlarda, aynı yerde ve aynı saatte 2. defa ihale edilecektir. Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 43 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir.
MADDE 7-Şartname mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görülebilir. İhale evrakları ihale günü en geç saat 12: 00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Ereğli Belediyesine Ait 65 Adet Arsa Satış İhalesi İlanı - Son Dakika