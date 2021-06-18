Ereğli Belediyesine Ait 65 Adet Arsa Satış İhalesi İlanı - Son Dakika

MADDE 1- TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. 1- Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;

a) Adı : Konya/ Ereğli Belediyesi

b) Adresi : Namık Kemal Mah. Anıt Cad. No: 58 Ereğli/ KONYA

c) Telefon numarası : (0 332) 713 15 18

d) Faks numarası : (0 332) 713 12 40

MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

2. 1 İhale usulü : Mülkiyeti belediyemize ait, aşağıda tabloda gösterilen 65 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale yasasının 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden bedelsiz görülebilir.

2. 2 İhalenin yapılacağı adres : Namık Kemal Mahallesi Anıt Cad. No: 58 Ereğli/ Konya adresinde bulunan belediye hizmet binasındaki Sevide Tavas Toplantı Salonu ve Kitaplığı

MADDE 3- İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER ve İHALE TARİH VE SAATLERİ

Sıra

Mahalle

Ada

Parsel

Parsel Alanı m2

Niteliği

Muammen Bedeli (T. L)

Geçici Teminat (T. L)

İhale Tarih ve Saati

1

Aziziye

1980

100, 15

Arsa

5. 007, 50

151, 00

1 Temmuz 2021 13: 00

2

Aziziye

1982

94, 44

Arsa

4. 722, 00

142, 00

1 Temmuz 2021 13: 03

3

Aziziye

1983

106, 66

Arsa

5. 333, 00

160, 00

1 Temmuz 2021 13: 06

4

Aziziye

1984

87, 11

Arsa

4. 355, 50

131, 00

1 Temmuz 2021 13: 09

5

Aziziye

1986

710, 93

Arsa

21. 327, 90

640, 00

1 Temmuz 2021 13: 12

6

Bahçeli

101

1

17. 675, 22

Arsa

1. 237. 265, 00

37. 118, 00

1 Temmuz 2021 13: 15

7

Barbaros

1482

3

484, 34

Arsa

242. 170, 00

7. 266, 00

1 Temmuz 2021 13: 18

8

Cahı

2018

14

577, 11

Arsa

230. 844, 00

6. 926, 00

1 Temmuz 2021 13: 21

9

Çömlekçi

589

36

5. 424, 97

Arsa

271. 248, 50

8. 138, 00

1 Temmuz 2021 13: 24

10

Fatih

3580

1

521, 98

Arsa

260. 990, 00

7. 830, 00

1 Temmuz 2021 13: 27

11

Hacı Mütahir

2496

10

436, 58

Bahçeli Kerpiç Ev

523. 896, 00

15. 717, 00

1 Temmuz 2021 13: 30

12

Mimar Sinan

2074

8

400, 00

Arsa

280. 000, 00

8. 400, 00

1 Temmuz 2021 13: 33

13

Ziya Gökalp

1194

1

100, 00

Arsa

80. 000, 00

2. 400, 00

1 Temmuz 2021 13: 36

14

Ziya Gökalp

1194

5

100, 00

Arsa

80. 000, 00

2. 400, 00

1 Temmuz 2021 13: 39

15

Ziya Gökalp

1194

6

100, 00

Arsa

80. 000, 00

2. 400, 00

1 Temmuz 2021 13: 42

16

Ziya Gökalp

1194

10

100, 00

Arsa

80. 000, 00

2. 400, 00

1 Temmuz 2021 13: 45

17

Ziya Gökalp

1194

12

100, 00

Arsa

80. 000, 00

2. 400, 00

1 Temmuz 2021 13: 48

18

Ziya Gökalp

1194

18

100, 00

Arsa

80. 000, 00

2. 400, 00

1 Temmuz 2021 13: 51

19

Ziya Gökalp

1194

19

100, 00

Arsa

80. 000, 00

2. 400, 00

1 Temmuz 2021 13: 54

20

Ziya Gökalp

1194

20

100, 00

Arsa

80. 000, 00

2. 400, 00

1 Temmuz 2021 13: 57

21

Ziya Gökalp

1194

21

100, 00

Arsa

80. 000, 00

2. 400, 00

1 Temmuz 2021 14: 00

22

Ziya Gökalp

1194

22

100, 00

Arsa

80. 000, 00

2. 400, 00

1 Temmuz 2021 14: 03

23

Ziya Gökalp

1194

23

100, 00

Arsa

80. 000, 00

2. 400, 00

1 Temmuz 2021 14: 06

24

Ziya Gökalp

1194

28

100, 00

Arsa

80. 000, 00

2. 400, 00

1 Temmuz 2021 14: 09

25

Ziya Gökalp

1194

29

100, 00

Arsa

80. 000, 00

2. 400, 00

1 Temmuz 2021 14: 12

26

Ziya Gökalp

1194

30

100, 00

Arsa

80. 000, 00

2. 400, 00

1 Temmuz 2021 14: 15

27

Ziya Gökalp

1194

31

100, 00

Arsa

80. 000, 00

2. 400, 00

1 Temmuz 2021 14: 18

28

Ziya Gökalp

1194

43

100, 00

Arsa

80. 000, 00

2. 400, 00

1 Temmuz 2021 14: 21

29

Ziya Gökalp

1194

44

100, 00

Arsa

80. 000, 00

2. 400, 00

1 Temmuz 2021 14: 24

30

Ziya Gökalp

1197

13

150, 00

Arsa

127. 500, 00

3. 825, 00

1 Temmuz 2021 14: 27

31

Ziya Gökalp

1197

14

150, 00

Arsa

127. 500, 00

3. 825, 00

1 Temmuz 2021 14: 30

32

Ziya Gökalp

1198

8

150, 00

Arsa

127. 500, 00

3. 825, 00

1 Temmuz 2021 14: 33

33

Ziya Gökalp

1204

1

2. 539, 00

Arsa

1. 904. 250, 00

57. 128, 00

1 Temmuz 2021 14: 36

34

Ziya Gökalp

1204

2

75, 00

Arsa

60. 000, 00

1. 800, 00

1 Temmuz 2021 14: 39

35

Ziya Gökalp

1207

10

150, 00

Arsa

127. 500, 00

3. 825, 00

1 Temmuz 2021 14: 42

36

Kutören

142

14

568, 62

Arsa

9. 666, 54

290, 00

1 Temmuz 2021 14: 45

37

Kutören

167

1

464, 11

Arsa

7. 889, 87

237, 00

1 Temmuz 2021 14: 48

38

Kutören

167

3

673, 62

Arsa

11. 451, 54

344, 00

1 Temmuz 2021 14: 51

39

Kutören

216

2

244, 29

Arsa

4. 152, 93

125, 00

1 Temmuz 2021 14: 54

40

Kutören

223

4

744, 84

Arsa

12. 662, 28

380, 00

1 Temmuz 2021 14: 57

41

Kutören

224

1

782, 5

Arsa

14. 085, 00

423, 00

1 Temmuz 2021 15: 00

42

Kutören

231

1

290, 72

Arsa

5. 232, 96

157, 00

1 Temmuz 2021 15: 03

43

Kutören

242

3

192, 84

Arsa

3. 278, 28

99, 00

1 Temmuz 2021 15: 06

44

Kutören

257

1

291, 99

Arsa

4. 963, 83

149, 00

1 Temmuz 2021 15: 09

45

Kutören

259

3

185, 5

Arsa

3. 153, 50

95, 00

1 Temmuz 2021 15: 12

46

Kutören

277

1

242, 94

Arsa

4. 129, 98

124, 00

1 Temmuz 2021 15: 15

47

Kutören

279

1

1097, 03

Arsa

18. 649, 51

560, 00

1 Temmuz 2021 15: 18

48

Kutören

293

5

401, 01

Arsa

6. 817, 17

205, 00

1 Temmuz 2021 15: 21

49

Kutören

296

37

114, 32

Arsa

1. 943, 44

59, 00

1 Temmuz 2021 15: 24

50

Kutören

296

38

294, 47

Arsa

5. 300, 46

160, 00

1 Temmuz 2021 15: 27

51

Kutören

297

3

297, 08

Arsa

5. 347, 44

161, 00

1 Temmuz 2021 15: 30

52

Kutören

297

5

155, 79

Arsa

2. 648, 43

80, 00

1 Temmuz 2021 15: 33

53

Kutören

297

7

122, 54

Arsa

2. 205, 72

67, 00

1 Temmuz 2021 15: 36

54

Kutören

298

1

110, 1

Arsa

1. 871, 70

57, 00

1 Temmuz 2021 15: 39

55

Kutören

303

9

120, 61

Arsa

2. 170, 98

66, 00

1 Temmuz 2021 15: 42

56

Yeniköy

105

19

5. 848, 00

Arsa

87. 720, 00

2. 632, 00

1 Temmuz 2021 15: 45

57

Yeniköy

105

28

2. 240, 00

Arsa

33. 600, 00

1. 008, 00

1 Temmuz 2021 15: 48

58

Yeniköy

231

7

752, 00

Koruma Damı ve Arsası

11. 280, 00

339, 00

1 Temmuz 2021 15: 51

59

Yukarı Göndelen

465

4. 848, 00

Avlulu Kerpiç Selektör Binası

145. 440, 00

4. 364, 00

1 Temmuz 2021 15: 54

60

Zengen

119

1

1. 150, 53

Arsa

32. 214, 84

967, 00

1 Temmuz 2021 15: 57

61

Zengen

119

2

1. 050, 31

Arsa

29. 408, 68

883, 00

1 Temmuz 2021 16: 00

62

Zengen

119

3

1. 051, 52

Arsa

29. 442, 56

884, 00

1 Temmuz 2021 16: 03

63

Zengen

119

4

1. 037, 72

Arsa

29. 056, 16

872, 00

1 Temmuz 2021 16: 06

64

Zengen

120

2

999, 67

Arsa

27. 990, 76

840, 00

1 Temmuz 2021 16: 09

65

Zengen

163

2

42. 630, 38

Bahçe

298. 412, 66

8. 953, 00

1 Temmuz 2021 16: 12

MADDE 4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER

Başvuru Dilekçesi. İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname, Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu, Yerleşim Yeri Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti Vekaleten Katılma Durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri. (Noter Onaylı) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (İhale şartname bedeli 150, 00 TLTLdir. ) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi . (Belediyeden alınacaktır. ) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi (Adres Beyanı) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri MADDE5-İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

MADDE 6 -İhalenin yapılamaması veya sunulan miktarın belediye encümenince kabul görmemesi halinde 08/07/2021tarihinde Perşembe günü günü aynı şartlarda, aynı yerde ve aynı saatte 2. defa ihale edilecektir. Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 43 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir.

MADDE 7-Şartname mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görülebilir. İhale evrakları ihale günü en geç saat 12: 00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.