Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediyesinin Kar Mesaisi Sürüyor

Ereğli Belediyesinin Kar Mesaisi Sürüyor

32 dakika önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından soğuk havalarında etkili olduğu ilçede merkez ve merkeze uzak mahallelerde buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ereğli Belediyesinin Kar Mesaisi Sürüyor, System.String[]
Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından soğuk havalarında etkili olduğu ilçede merkez ve merkeze uzak mahallelerde buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışının ardından sıcaklığın eksilerin çok altına düşmesiyle belediye ekipleri tarafından buzlanmayı en aza indirmek ve trafik akışını sağlamak için çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca ekipler, sokak hayvanlarını da unutmayarak muhtelif yerlere yem bırakıyor.

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Kar ve buzlanmayla mücadele noktasında merkez ve merkeze uzak mahallelerimizde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Dondurucu soğuğa rağmen gece gündüz demeden hummalı bir çalışma yürüten personellerimize teşekkür ediyorum. Tüm çalışmalarımızın yanında sokak hayvanlarını da unutmuyoruz. Ekiplerimiz tarafından muhtelif yerlere bıraktığımız yemlerle onların da mağduriyetini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ereğlimizin beyaza büründüğü, kar yağışının yoğunluğu ve gece sıcaklıkların eksiklerin çok altında olduğu bu günlerde vatandaşlarımızın da tedbirli olmalarını ve sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Duyarlılık gösteren ve çalışmalarımızda bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:00 Kaynak: İHA

Özkan Özgüven, Konya, Kar, Güncel
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