Ereğli Belediyespor 10 futbolcu ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Ereğli Belediyespor, 10 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Kulüp 2. Başkanı İhsan Yazıcıoğlu, Kışla Spor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, transfer komitesinin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirterek, "Bu dönem 10 yeni futbolcu ile sözleşme imzaladık. Gelen oyuncularımız kadar takımdan giden oyuncular da oldu. İlk devrede yapılan hataları yapmamak adına bu kez daha titiz davrandık." dedi.

Yazıcıoğlu, Ercan Kuruçay, Özenç Albayrak, Harun Akyel, Kadir Gezer, Mikail Usta, Mehmet Özen, Ali Şentürk, Bedirhan Danışmaz, Enes Çakır ve Emre Kuzu ile anlaşma sağlandığını kaydetti.