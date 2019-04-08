Ereğli Belediyespor 2- 0 Zaferspor
47 dakika önce
BAL Ligi 10 Grup 24.hafta mücadelesinde sahasında Bursa temsilcisi Zaferspor'u konuk eden Kdz. Ereğli Belediyespor rakibini Koray Kurt ve Hami Baytar'ın golleri ile 2-0 mağlup etti.
BAL Ligi 10 Grup 24.hafta mücadelesinde sahasında Bursa temsilcisi Zaferspor'u konuk eden Kdz. Ereğli Belediyespor rakibini Koray Kurt ve Hami Baytar'ın golleri ile 2-0 mağlup etti.
4 hafta önce İstanbul deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle Beşyüzevler'i şampiyonluğun dışına iten eflatun beyazlılar, bu kez de son üç haftaya şampiyonluğun en büyük adayı olarak giren Bursa temsilcisini şampiyonluğun dışına itti. Gelecek hafta en yakın takipçisi Hendek'in 2 puan önünde son 2 haftaya lider giren İstanbul temsilcisi Alemdağspor'a konuk olacak eflatun beyazlılar, şampiyonluğu direk etkileyecek karşılaşma sonrası ligi, sahasında oynayacağı Küçükyalı Yelken maçı ile tamamlayacak. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:56 Kaynak: İHA
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