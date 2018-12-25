Ereğli Belediyespor, 4 Oyuncu ile Yollarını Ayırdı
2 saat önce
Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Ereğli Belediyespor, 4 oyuncu ile yollarını ayırdığını bildirdi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Ereğli Belediyespor
, 4 oyuncu ile yollarını ayırdığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, takımda daha önce süresiz kadro dışı kalan Ergin Kankal ve Burak Toker'in yanı sıra kaleci Can Avcı
ve orta saha oyuncusu Muhammed Emin Bakan
'ın kulüp ile ilişiğinin kesildiği belirtildi.
Açıklamada, takımın ikinci yarı hazırlıklarına başladığı ve transfer çalışmalarına da devam edildiği kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:01 Kaynak: AA
Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak
Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ın İstifa Etmesine Gerek Yok
ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor