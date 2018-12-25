Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediyespor, 4 Oyuncu ile Yollarını Ayırdı

Ereğli Belediyespor, 4 Oyuncu ile Yollarını Ayırdı

2 saat önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Ereğli Belediyespor, 4 oyuncu ile yollarını ayırdığını bildirdi.

Ereğli Belediyespor, 4 Oyuncu ile Yollarını Ayırdı, System.String[]
Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Ereğli Belediyespor, 4 oyuncu ile yollarını ayırdığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımda daha önce süresiz kadro dışı kalan Ergin Kankal ve Burak Toker'in yanı sıra kaleci Can Avcı ve orta saha oyuncusu Muhammed Emin Bakan'ın kulüp ile ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Açıklamada, takımın ikinci yarı hazırlıklarına başladığı ve transfer çalışmalarına da devam edildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:01 Kaynak: AA

Can Avcı, Muhammed Emin Bakan, Güncel
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