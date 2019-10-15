Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediyespor'da teknik direktör değişikliği
Son Dakika Güncel Ereğli Belediyespor'da teknik direktör değişikliği

Ereğli Belediyespor'da teknik direktör değişikliği

1 saat önce

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Ereğli Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Ercan Caman'ın getirildiği bildirildi.

Ereğli Belediyespor'da teknik direktör değişikliği, System.String[]

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Ereğli Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Ercan Caman'ın getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, pazar günü Ankara'da oynanan ve 2-0 mağlubiyetle sonuçlanan Çubukspor karşılaşması sonrası teknik direktör Semih Tokatlı ve ekibi ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Yönetim kurulunun yaptığı toplantıda teknik direktör Ercan Yaman'ın tam yetkili olarak takımın başına getirildiği kaydedildi.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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