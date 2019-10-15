Ereğli Belediyespor'da teknik direktör değişikliği

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Ereğli Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Ercan Caman'ın getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, pazar günü Ankara'da oynanan ve 2-0 mağlubiyetle sonuçlanan Çubukspor karşılaşması sonrası teknik direktör Semih Tokatlı ve ekibi ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Yönetim kurulunun yaptığı toplantıda teknik direktör Ercan Yaman'ın tam yetkili olarak takımın başına getirildiği kaydedildi.