Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediyespor'dan Vali Bektaş'a ziyaret
Son Dakika Spor Ereğli Belediyespor'dan Vali Bektaş'a ziyaret

Ereğli Belediyespor'dan Vali Bektaş'a ziyaret

6 saat önce

Ereğli Belediyespor Yönetimi Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret ederek isminin yazılı olduğu Ereğli Belediyespor forması hediye etti.

Ereğli Belediyespor'dan Vali Bektaş'a ziyaret, System.String[]

Ereğli Belediye spor Yönetimi Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret ederek isminin yazılı olduğu Ereğli Belediyespor forması hediye etti.


Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup'da mücadele eden Ereğli Belediyespor hafta sonu saha ve seyircisi önünde Çilimli Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde devam ediyor.


Eflatun Beyazlı takım Çilimli Belediyespor maçı öncesinde Ereğli Belediyespor yönetim kurulu üyeleri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret etti.


Kulüp 2'nci Başkanı İhsan Yazıcıoğlu, Asbaşkan Tarkan Atik ve antrenör Adem Çelik'in hazır bulunduğu ziyarette kulübün spor faaliyetleri hakkında yönetim Vali Beştaş'a bilgi verdi.


Ardından Ereğli Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaretin anısına Vali Erdoğan Bektaş'a isminin yazılı olduğu 67 numaralı Ereğli Belediyespor forması hediye etti. - ZONGULDAK

Ereğli Belediyespor, Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Çilimli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Millilerde maç sonu büyük sevinç! TT Stadı yıkıldı
Burak Yılmaz: Mehmetçik'e armağan olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İzlanda maçı yorumu Merih topu çizgiden çıkardı, sosyal medya yıkıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:54:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediyespor'dan Vali Bektaş'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]