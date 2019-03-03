Ereğli Belediyespor Kızlar ile Sevindi
1 saat önce
Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımı İstanbul temsilcisi Kireçburnu'nu kendi sahasında 5-1 yendi.
Kdz. Ereğli Belediyespor
Kadın Futbol
takımı İstanbul
temsilcisi Kireçburnu'nu kendi sahasında 5-1 yendi.
Kadınlar 1. Ligi'nin 12. Haftasında sahasında ağırladığı İstanbul temsilcisi Kireçburnu'nu 5-1 mağlup eden Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımı haftayı 3 puanla kapattı. Eflatun
beyazlılar rakibini Ceren (2) Merve, Serra ve Funda'nın golleri ile 5-1 mağlup ederek adeta gol şov yaptı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:30 Kaynak: İHA
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