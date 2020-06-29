Ereğli Belediyespor Paravolley takımı hedef yükseltti

Oturarak Voleybol (Paravolley) Süper Lig ile Oturarak Voleybol Türkiye Kupası şampiyonu Karadeniz Ereğli Belediyespor Takımı, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.

Kulübün de başkanı olan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye tesislerinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Ereğli Belediye Meclisi kararıyla takımı birer Cumhuriyet altınıyla ödüllendirmek istediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na katılamadıklarını belirten Posbıyık, "Takımımız hem ligde hem de kupada şampiyonluklar elde etti. Bu mücadeleden ötürü oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyor, onlarla gurur duyuyoruz. Avrupa Şampiyonası'na katılacaktık ancak salgın nedeniyle organizasyon iptal oldu, gidemedik." diye konuştu.

Lig ve kupa şampiyonluğunun ardından hedef yükselttiklerini dile getiren Posbıyık, "Her zaman bir hedefiniz olmalı. Öğrencilikte, askerlikte, siyasette, ticarette, sporda. Türkiye'de hem lig hem kupa şampiyonluğu yaşadık, artık hedefimizi Avrupa'da şampiyonluk olarak belirledik. Allah yolunuzu açık etsin. Ereğli halkı, ülkemiz sizden Avrupa'da şampiyonluk bekliyor." ifadelerini kullandı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar'ın da yer aldığı programda, oyunculara Cumhuriyet altını hediye edildi.