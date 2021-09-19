Ereğli Belediyespor'un hedefi; iyi futbol ve şampiyonluk

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını Bolu Abant'ta yaptığı kamp çalışmaları ile sürdürüyor.

2021-2002 sezonunda şampiyonluk hedefleyen Ereğli Belediyespor yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

Kdz. Ereğli 'de kendi tesislerinde yaptığı çalışmaları Bolu Abant'ta yaptığı kamp ile sürdüren Ereğli Belediyespor'da tempo arttı.

Koç, "Hedefimiz, iyi futbol ve şampiyonluk"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Teknik Direktör Erhan Koç, "Yeni sezona ekibimiz ve futbolcularımızla en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hedefimiz; Ereğli taraftarına iyi futbol izlettirmek. Şuan çalışmalarımız iyi gidiyor. Futbolcuların çalışmasından ve isteklerinden memnunum. Hazırlık maçları yaparak yeni sezona hazır bir şekilde girmek istiyoruz. Bize sürecin başından itibaren destek veren belediye ve kulüp başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.

Takımın çalışmalarını As Başkan Futbol Şube Sorumlusu Deniz Koca ile Futbol Şube Sorumlusu Sercan Demir de takip ederek takımın durumu hakkında teknik ekipten bilgi aldı. - ZONGULDAK